İl Genel Meclisi Üyeleri Görevlerini Tamamladı

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2024 yılları arasında görev yapan İl Genel Meclis (SWK) üyeleri son toplantılarını yaptı. İGM Başkanı Fazlı Koç, görev yaptıkları 5 yılda güzel işlere imza attıklarını söyledi.

Düzce'de 5 yıllık görev süreleri boyunca her ayın ilk haftası toplantı yapan İGM üyeleri son toplantılarını gerçekleşti. 31 Mart seçimlerinin ardından yeni meclis üyeleri çalışmalara devam edecek. İl Özel İdaresi Kanunu'nun 12 inci maddesi gereğince, İl Genel Meclisi Mart ayı toplantılarının son birleşimi Meclis Başkanı Fazlı Koç başkanlığında yapıldı. Gündemdeki maddeler görüşülerek ilgili komisyonlara oy birliğiyle havale edildi.

İGM Başkanı Fazlı Koç oturumu kapatmadan önce yaptığı konuşmada 5 yıllık dönemde güzel işlere imza attıklarını ifade ederek, "Düzce'mize İl Genel Meclisi olarak birçok alanda verimli ve hayırlı çalışmalar yaptık. Dolu dolu 5 yılı tamamladık. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'hizmet etme noktasın da hep sahadaydık' Bizim amacımız vatandaşımıza ilimize hizmet etmekti. O yüzden bu anlamda uyumlu bir çalışma sergilediğimizi ve bu 5 yıllık süreci uyum içinde geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bizden sonra ki süreçte de şehrimize hizmet edecek arkadaşlarımızın başarılı ve muvaffak olmasını diliyorum. Bundan sonra ki süreçte seçilsek te seçilmesek te burada 5 yılda kurduğumuz dostlukların devam edeceğini düşünüyorum. İlimizin gelişmesine emek veren katkı sağlayan tüm meclisi üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından 2019-2024 dönemi İl Genel Meclis toplantısı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Meclis üyeleri görev süresi boyunca toplam bin 543 adet karar aldı. - DÜZCE