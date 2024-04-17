İl Genel Meclisi Üyeleri Vali Çelik\'i ziyaret etti

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31 Mart Mahalli İdareler seçiminin ardından göreve başlayan İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Kılıç ve İl Genel Meclis Üyeleri ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol Vali Cahit Çelik'i makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Cahit Çelik, "31 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz seçim sonucunda vatandaşlarımızın takdiri ve teveccühü ile sizler yeni İl Genel Meclis Üyeleri olarak seçildiniz. Bundan dolayı hepinizi tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

"İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte hareket ederek önemli hizmetlere imza atılacağına inancım tamdır" diye sözlerine devam eden Vali Çelik; " ilimizin gelişip büyümesi noktasında sizlerin katkıları ve destekleri ile İl Özel İdaremizin sorumluluk sahasında yürüttüğü hizmetleri daha da artırarak ilimizi bulunduğu noktadan daha ileri seviyelere taşıyacağız. Daha önce olduğu gibi uyum ve işbirliği içerisinde hareket ederek bu süreci devam ettirecek ve güzel hizmetlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Kılıç ise yaptığı konuşmasında, şehrimizin gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, birlikte hareket ederek önemli hizmetlerde bulunacaklarını söyledi. - NİĞDE