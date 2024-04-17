İl Genel Meclisi Üyeleri Vali Çelik'i ziyaret etti - Son Dakika
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İl Genel Meclisi Üyeleri Vali Çelik'i ziyaret etti

İl Genel Meclisi Üyeleri Vali Çelik\'i ziyaret etti

31 Mart Mahalli İdareler seçiminin ardından göreve başlayan İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Kılıç ve İl Genel Meclis Üyeleri ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol Vali Cahit Çelik'i makamında ziyaret etti. Vali Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte hareket ederek önemli hizmetlere imza atacaklarına inancını belirtti.

17.04.2024 17:36
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31 Mart Mahalli İdareler seçiminin ardından göreve başlayan İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Kılıç ve İl Genel Meclis Üyeleri ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol Vali Cahit Çelik'i makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Cahit Çelik, "31 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz seçim sonucunda vatandaşlarımızın takdiri ve teveccühü ile sizler yeni İl Genel Meclis Üyeleri olarak seçildiniz. Bundan dolayı hepinizi tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

"İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte hareket ederek önemli hizmetlere imza atılacağına inancım tamdır" diye sözlerine devam eden Vali Çelik; " ilimizin gelişip büyümesi noktasında sizlerin katkıları ve destekleri ile İl Özel İdaremizin sorumluluk sahasında yürüttüğü hizmetleri daha da artırarak ilimizi bulunduğu noktadan daha ileri seviyelere taşıyacağız. Daha önce olduğu gibi uyum ve işbirliği içerisinde hareket ederek bu süreci devam ettirecek ve güzel hizmetlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Kılıç ise yaptığı konuşmasında, şehrimizin gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, birlikte hareket ederek önemli hizmetlerde bulunacaklarını söyledi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İl Genel Meclisi Üyeleri Vali Çelik'i ziyaret etti - Son Dakika

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