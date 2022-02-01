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İl İntihar Önleme Komisyonu'nun eğitim faaliyetleri sona erdi - Son Dakika

İl İntihar Önleme Komisyonu'nun eğitim faaliyetleri sona erdi

01.02.2022 11:57
İl İntihar Önleme Komisyonu'nun eğitim faaliyetleri sona erdi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) paydaşı olduğu Aydın Valiliği tarafından oluşturulan İl İntihar Önleme Komisyonu'nun yürüttüğü eğitim faaliyetleri tamamlandı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) paydaşı olduğu Aydın Valiliği tarafından oluşturulan İl İntihar Önleme Komisyonu'nun yürüttüğü eğitim faaliyetleri tamamlandı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve ADÜ iş birliği ile yürütülen eğitimlere Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, devlet hastaneleri acil servislerinde ve ilgili birimlerde görevli personeller ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ve özel okullarda görev yapan rehber öğretmenler katılım gösterdi.

Eğitim kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Arş Gör. Dr. Tolga Köskün intihara ilişkin risk faktörleri, intihar riskini değerlendirme, krize müdahale ve intihar düşüncesi ile çalışma konularında eğitim verdi. - AYDIN

İl İntihar Önleme Komisyonu'nun eğitim faaliyetleri sona erdi

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Adnan Menderes Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İntihar, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İl İntihar Önleme Komisyonu'nun eğitim faaliyetleri sona erdi - Son Dakika


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