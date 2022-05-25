İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen'den Arsin OSB'ye ziyaret - Son Dakika
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İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen'den Arsin OSB'ye ziyaret

25.05.2022 09:53
İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen'den Arsin OSB'ye ziyaret

İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi firmalarından Mekap Deri ve Ayakkabı San. Tic. A.Ş. firmasını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi firmalarından Mekap Deri ve Ayakkabı San. Tic. A.Ş. firmasını ziyaret etti.

Albay Adem Şen'i Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk İskender karşıladı. Ziyarette, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, HSC Otomotiv Renault- Dacia Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şefki Çakıroğlu ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük de yer aldı.

Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk İskender ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, firmanın üretim süreci ve ürünleri hakkında detaylı bilgiler sundu. Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ise, OSB'nin genel durumu ve Arsin OSB'de yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen'den Arsin OSB'ye ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen'den Arsin OSB'ye ziyaret - Son Dakika
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