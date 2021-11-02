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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı

02.11.2021 16:22
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yeni hizmet binasına taşındı.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yeni hizmet binasına taşındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz konu hakkında şu bilgileri verdi:

"İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müftü Solakzade Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No.25-29 Palandöken İlçesinde yapılan Aşık Sümmani Kültür Merkezi Hizmet Binasına taşındı. Ayrıca Erzurum Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Kültür Merkezi de, Aşık Sümmani Kültür Merkezi binasında hizmete başladı. Geleneksel Türk Süsleme Sanatları, El Sanatları, Kişisel Gelişim ve Müzik kursları, Folklör,Erzurum Yerel Yemekler, Tiyatro vb. Kurslar Palandöken İlçe Milli Eğitimine bağlı Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde kurs eğitimine başlanıldı. Kültür Merkezi ilerleyen günlerde isteğe bağlı olarak 20 civarı kurslarda açılarak vatandaşlara hizmet verecek. Ayrıca Aşık Sümmani Kültür Merkezi binasında Erzurum İl Nüfus Müdürlüğü ile Palandöken İlçe Nüfus Müdürlüğü de kısa bir zamanda taşınarak vatandaşlara hizmet verecek." - ERZURUM

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika


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