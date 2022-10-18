İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'yönetici değişikliği' açıklaması

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, bazı basın organlarında yönetici değişiklikleri ile çıkan yayınlar hakkında basın açıklaması yayımlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yapılmış olan yönetici değişikliği ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında gerçeği yansıtmayan yayınlar yapılması üzerine bu basın duyurusunun yapılmasına gerek duyulmuştur. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yapılmış olan yönetici değişikliği ile ilgili olarak bir siyasi partide toplantı yapıldığı ve İl Milli Eğitim Müdürünün davet edildiği hususu gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Vali imzası olmadan Bakanlığa yazı yazıldığı hususu da tamamen gerçek dışı olup İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan tüm yazışmalar Kayseri Valiliği İmza Yönergesi doğrultusunda yapılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan tüm iş ve işlemler mevzuata uygun olarak yapılmaktadır. Kamuoyuna Saygılarımızla." - KAYSERİ