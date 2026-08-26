İl Müdürü Nejat İlhan Çocuk Evleri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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İl Müdürü Nejat İlhan Çocuk Evleri'ni Ziyaret Etti

İl Müdürü Nejat İlhan Çocuk Evleri\'ni Ziyaret Etti
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Nejat İlhan, Bilecik Çocuk Evleri'nde incelemelerde bulunarak personelin görüşlerini dinledi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Çocuk Evleri Sitesi'nde görev yapan personelle bir araya gelen İl Müdürü İlhan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Personelin görüş ve önerilerini dinleyen İlhan, kurum bünyesinde sürdürülen hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmelerinin önemine dikkat çeken İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın geleceğe güvenle hazırlanması için görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını merkeze alan hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İl Müdürü Nejat İlhan Çocuk Evleri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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