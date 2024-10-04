İl Sağlık Müdürleri Toplantısı Yapıldı

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu başkanlığında gerçekleştirilen il sağlık müdürleri toplantısına katıldı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu başkanlığında gerçekleştirilen il sağlık müdürleri toplantısı, ülke genelinde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir platform oldu. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'un da katıldığı toplantıda, illerde yürütülen sağlık hizmetleri ile ilgili mevcut çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi. Toplantıda, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve toplum sağlığının korunmasına yönelik stratejiler üzerinde duruldu. - AYDIN