İl Sağlık Müdürlüğü anne ölümleri toplantısında riskli gebelikler ele alındı

Anne ölümlerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin ele alındığı "Anne Ölümleri İl Değerlendirme Toplantısı"nda, riskli gebeliklerin erken tespiti, anne adaylarının etkin takibi ve sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Anne Ölümleri İl Değerlendirme Toplantısı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanı Dr. Tuba Esra Şahlar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, müdürlük idarecileri ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, anne ölümlerinin önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı. Anne sağlığının korunması ve gebelik sürecinde yaşanabilecek risklerin en aza indirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, riskli gebeliklerin erken dönemde tespit edilmesinin ve anne adaylarının düzenli takibinin önemi vurgulandı.

Gebelik sürecinde ortaya çıkabilecek sağlık risklerinin zamanında belirlenmesi, gerekli müdahalelerin gecikmeden yapılması ve anne adaylarının ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine etkin şekilde erişebilmesi üzerinde duruldu. Ayrıca gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Sağlık hizmetlerinin sunumunda gerekli iyileştirmelerin yapılması, takip süreçlerinin etkin yürütülmesi ve anne ölümlerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin değerlendirilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıda, anne sağlığının korunması ve riskli gebeliklerin yakından izlenmesi amacıyla sağlık hizmetlerinin koordineli ve etkin yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.