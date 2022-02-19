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İl Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

İl Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı Yapıldı

19.02.2022 13:57
İl Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı Yapıldı

Kayseri Tanıtım ve Geliştirme Kurulu; il ve alt destinasyonların tanıtımı için yürüttükleri çalışmaları ele aldı.

Kayseri Tanıtım ve Geliştirme Kurulu; il ve alt destinasyonların tanıtımı için yürüttükleri çalışmaları ele aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Kayseri Tanıtım ve Geliştirme Kurulu yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıya, TGA Destinasyon Grup Müdürü Mehmet Aydın Demir ve Destinasyon Uzmanı Seda Büşra Yuvacı ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı Gürcan Senem, TÜRSAB Erciyes BTK Başkanı Ali Emre Mart, KAYTİD Başkanı Serdar Sarıçam ile Üniversitelerin, Kayseri Ticaret Odası, Erciyes A.Ş., ORAN Kalkınma Ajansı ve turizm sektörünün temsilcileri katıldı. Kayseri'nin tanıtımı ve yeni destinasyonların oluşturulması kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Kayseri Tanıtım ve Geliştirme Kurulu işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan çalışmaların öneminin vurgulandığı toplantıda, şehrin turistik değerleri hakkında dijital teknolojilerle desteklenen ve büyüyen veri sistemi oluşturulması, bu değerlerin ulusal ve uluslararası ölçekte çeşitli mecralarda tanıtımının yapılması, kısa ve uzun vadede Kayseri turizmine önemli katkılar sağlayacak yeni destinasyonların belirlenmesine yönelik adımların atılması gibi konular hakkında kararlar alınarak, bu kararların hayata geçirilmesi için kurul üyelerine görev dağılımı yapıldı. - KAYSERİ

İl Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı Yapıldı
İl Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı Yapıldı

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Mehmet Aydın, Kayseri, Türkiye, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İl Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


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