İl Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Kayseri Tanıtım ve Geliştirme Kurulu; il ve alt destinasyonların tanıtımı için yürüttükleri çalışmaları ele aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Kayseri Tanıtım ve Geliştirme Kurulu yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıya, TGA Destinasyon Grup Müdürü Mehmet Aydın Demir ve Destinasyon Uzmanı Seda Büşra Yuvacı ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı Gürcan Senem, TÜRSAB Erciyes BTK Başkanı Ali Emre Mart, KAYTİD Başkanı Serdar Sarıçam ile Üniversitelerin, Kayseri Ticaret Odası, Erciyes A.Ş., ORAN Kalkınma Ajansı ve turizm sektörünün temsilcileri katıldı. Kayseri'nin tanıtımı ve yeni destinasyonların oluşturulması kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Kayseri Tanıtım ve Geliştirme Kurulu işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan çalışmaların öneminin vurgulandığı toplantıda, şehrin turistik değerleri hakkında dijital teknolojilerle desteklenen ve büyüyen veri sistemi oluşturulması, bu değerlerin ulusal ve uluslararası ölçekte çeşitli mecralarda tanıtımının yapılması, kısa ve uzun vadede Kayseri turizmine önemli katkılar sağlayacak yeni destinasyonların belirlenmesine yönelik adımların atılması gibi konular hakkında kararlar alınarak, bu kararların hayata geçirilmesi için kurul üyelerine görev dağılımı yapıldı. - KAYSERİ