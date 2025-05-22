İlaç İskontosu Krizi - Son Dakika
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İlaç İskontosu Krizi

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22.05.2025 12:59
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İlaç İskontosu Krizi
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Eczacı Odası Başkanı, ilaç firmalarının KKİ'yi kaldırma kararına tepki gösterdi, hastaları etkiledi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Hatice Öktenay, uluslararası bir ilaç firmasının bazı ilaç gruplarındaki Kamu Kurum İskontosu'nu(KKİ) 2 Haziran 2025 tarihinden itibaren tek taraflı olarak kaldırma kararına tepki gösterdi. Öktenay, "Söz konusu ilaçlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen fiyatlar üzerinden temin edilememekte; eczaneler ilacı ya zararına vermek zorunda kalmakta ya da hastalara ilacı temin edememektedir" dedi.

Uluslararası bir ilaç firmasının bazı ilaç gruplarındaki KKİ'yi 2 Haziran 2025 tarihinden itibaren tek taraflı olarak kaldırma kararı alması, tepkilere neden oldu. Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Hatice Öktenay, ilaç firmalarının kamu kurum iskontosu uygulamasını reddetmesinin ciddi mağduriyet yarattığını belirtti.

Öktenay, şöyle dedi:

"İlaç firmalarının, Türkiye'de kamu kurum geri ödeme sistemi kapsamında yer alan ilaçlarında KKİ uygulamasını reddetmesi; hem eczacılarımızı hem de hastalarımızı doğrudan etkileyen ciddi bir krize dönüşmüştür. Firma tarafından yapılan bu tek taraflı uygulama sonucu, söz konusu ilaçlar SGK tarafından belirlenen fiyatlar üzerinden temin edilememekte; eczaneler ilacı ya zararına vermek zorunda kalmakta ya da hastalara ilacı temin edememektedir.

Vatandaşlarımız, özellikle kronik rahatsızlıkları için bu ilaçlara düzenli erişim sağlamak zorunda olan hastalar, tedavilerinin aksamaması adına ya yüksek fark ödemeye zorlanmakta ya da ilaca erişimden tamamen mahrum kalmaktadır. Bu yaşananlar, eczacıların değil; geri ödeme sistemini hiçe sayan ve halk sağlığını tehdit eden firmaların sorumluluğundadır. Başta Sosyal Güvenlik Kurumu ve TİTCK olmak üzere, ilgili kamu otoritelerini, bu keyfi uygulamaya karşı ivedilikle harekete geçmeye; hastaların ve eczacıların mağduriyetini giderecek yasal ve idari adımları atmaya davet ediyoruz. İlaç firmalarının ticari kararlarının, toplum sağlığına ve meslek etiğine zarar vermesine izin verilmemelidir."

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Kamu, Son Dakika

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