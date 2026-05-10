İlaçlamacılar Derneği Kuruldu

10.05.2026 13:49
Samsun'da, halk sağlığını koruma ve ruhsatsız ilaçlamaya karşı savaş amacıyla dernek kuruldu.

Samsun'da ilaçlama sektörünün bir araya geldiği İlaçlamacılar Mesul Müdürler ve Uygulamacılar Derneği düzenlenen törenle faaliyetlerine başladı. Dernek Başkanı Hayati Çelebi, kaçak ve ruhsatsız ilaçlamaya karşı savaş açtıklarını belirterek, "Amacımız halk sağlığını korumak ve sektöre güven aşılamak" dedi.

İlaçlama sektöründeki eksiklikleri gidermek, halk sağlığını korumak ve merdiven altı uygulamaların önüne geçmek amacıyla kurulan İlaçlamacılar Mesul Müdürler ve Uygulamacılar Derneği'nin açılışı için tören düzenlendi.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Gürbüz Sokak üzerindeki dernek binası önünde gerçekleşen tören yapılan dualar ile başladı. Ardından sektör temsilcilerinin katılımıyla kurdele kesimi yapılarak derneği resmi açılışı gerçekleştirildi.

"Ortak hareket etmeye davet ediyoruz"

Açılış konuşması gerçekleştiren Dernek Başkanı Hayati Çelebi, "27 yıldan beri sektörün içerisindeyim. İlaçlamayla ilgili gördüğümüz eksikleri gidermek ve halk sağlığına hitap etmek amaçlı bu derneği kurmaya çalıştık ve şu anda başardık. Üye sayımız da gün geçtikçe artmakta. 12 kişiyle başladık. 37 üyemiz var şu anda. Bugünde üyelerimizle beraber açılışımızı yaptık. Şu andan itibaren Türkiye genelinde bu sektördeki bütün arkadaşlarımızı bizimle beraber ortak hareket etmeye davet ediyoruz" dedi.

"Kaçak ilaçlama ölümlere yol açıyor"

Derneği kurma amaçlarına değinen Çelebi, "Son zamanlarda resmiyeti olmayan ve ruhsatsız ilaçlama yapan kişiler nedeniyle maalesef ölüm vakalarıyla karşılaşıyoruz. Bu zararı tamamen ortadan kaldırmak, halkımıza gerçekten en iyi şekilde hizmet etmek, halkımızın ilaçlamacı diye tabir etmiş olduğumuz kişilerin daha rahat ve güvenilir bir şekilde hizmet almalarını sağlamak amaçlı bu derneği kurduk. Bu arkadaşlarımızla hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Halkımıza sağlıklı bir hizmet vermek, bu alanda çalışan bütün personel, mesul müdür ve uygulamacı arkadaşlarımızın emeğini korumak ve hepsiyle beraber Türkiye'de güzel bir şekilde birleşmek amaçlı çalışacağız. Farklı illerde temsilciliklerle de büyümeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Açılış töreni yemek ikramı ve fotoğraf çekimi ile son buldu. Törene Samsun Temizlik ve Hijyen Dayanışma Yardımlaşma Derneği Başkanı Nahit Albayrak da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

