İlahi sanatçısı Ömer Karaoğlu Vanlılarla buluştu - Son Dakika
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İlahi sanatçısı Ömer Karaoğlu Vanlılarla buluştu

20.04.2022 11:07
İlahi sanatçısı Ömer Karaoğlu Vanlılarla buluştu

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde ilahi sanatçısı Ömer Karaoğlu'nu Vanlılarla buluşturdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde ilahi sanatçısı Ömer Karaoğlu'nu Vanlılarla buluşturdu.

Her akşam farklı konuklarla çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayını dolu dolu yaşattırıyor. Bu çerçevede üniversitedeki spor salonunda düzenlenen ücretsiz konserde birbirinden güzel ilahileri seslendiren Karaoğlu, Vanlılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Yaklaşık 2 saat sahne alan Karaoğlu, Van'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Oldukça renkli geçen ilahi dinletisine Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özvan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, şube müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, aynı saatlerde Cumhuriyet Caddesi kent meydanında da yerel ilahi sanatçısı Ercan Ertekin sahne aldı. - VAN

İlahi sanatçısı Ömer Karaoğlu Vanlılarla buluştu
İlahi sanatçısı Ömer Karaoğlu Vanlılarla buluştu
İlahi sanatçısı Ömer Karaoğlu Vanlılarla buluştu

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Büyükşehir Belediyesi, Ömer Karaoğlu, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlahi sanatçısı Ömer Karaoğlu Vanlılarla buluştu - Son Dakika


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