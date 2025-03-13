İlahiyat Fakültesinin 54. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen panel ile kutlandı - Son Dakika
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İlahiyat Fakültesinin 54. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen panel ile kutlandı

İlahiyat Fakültesinin 54. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen panel ile kutlandı

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 54. kuruluş yıl dönümü, "İlahiyat Fakültesinin Kuruluşu Erzurum'un Kurtuluşu" başlıklı panel ile kutlandı.

13.03.2025 12:46  Güncelleme: 12:48
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Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 54. kuruluş yıl dönümü, "İlahiyat Fakültesinin Kuruluşu Erzurum'un Kurtuluşu" başlıklı panel ile kutlandı.

Program, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümüyle aynı güne denk gelerek tarihi ve kültürel anlam taşıyan bir buluşmaya sahne oldu.

İlahiyat Fakültesinin kuruluş yıllarındaki fotoğraflarından oluşan serginin gezilmesiyle başlayan panele; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi eski öğretim üyelerinden, İslam ilimleri alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakcı ile eşi Prof. Dr. Gülseren Gülhan Kavakcı, kızları eski büyükelçi ve eski milletvekili Merve Kavakcı ile Ravza Kavakcı Kan ve torunlarının yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Keleş, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"İlim ve Tarihin Kesiştiği Anlamlı Bir Gün"

Programın açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 54. kuruluş yıl dönümünü ve Erzurum'un kurtuluşunun yıl dönümünü birlikte kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Fakültenin, kurulduğu günden bu yana akademiye ve topluma önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Kızılgeçit, geçmişi anarken geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleme sorumluluğu taşıdıklarını belirtti.

"İlim ve İrfan Geleneğini Sürdürmek En Büyük Vazifemiz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise konuşmasında, fakültenin 12 Mart 1971'de İslami İlimler Fakültesi olarak kurulduğunu, 1982 yılında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü ile birleştirilerek Atatürk Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakültesi adını aldığını hatırlattı. Fakültenin, ilim ve irfan geleneğini yaşatarak, kültürel ve akademik çalışmalarla topluma ışık tutmaya devam ettiğini belirten Rektör Hacımüftüoğlu, Erzurum'un kurtuluşunun da aynı gün anılmasının tarihi bir anlam taşıdığını ifade etti.

"Erzurum, İlim ve Kültür Merkezi Olma Özelliğini Yüzyıllardır Korumaktadır"

Konuşmasında, Erzurum'un medeniyet tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Rektör Hacımüftüoğlu, " Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Yakutiye Medresesi ve Lala Paşa Cami gibi tarihi yapılar, şehrimizin ilim ve kültür merkezi olma özelliğini yüzyıllardır korumaktadır. İlahiyat Fakülteleri, sadece akademik bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda irfanın ve hikmetin merkezi olan ilim yuvalarıdır. Fakültemiz de bu misyon doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

Ayrıca, Erzurum'un kurtuluşunun Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Hacımüftüoğlu, "Bu vesileyle, şehrimizin bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve bu fakültenin gelişimine katkı sunan değerli akademisyenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin taşıdığı öneme vurgu yaparak konuşmasına başlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: "Erzurum, tarihi boyunca ilmin, irfanın ve kahramanlığın merkezi olmuştur. Bugün, şehrimizin kurtuluşunun 106. yıl dönümünü kutlarken, aynı zamanda ilim dünyamıza büyük katkılar sunan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 54. kuruluş yıl dönümünü de anıyoruz. Bu fakülte, yalnızca akademik bir kurum olmanın ötesinde, milletimizin manevi değerlerini yaşatan, kültürel mirasını gelecek nesillere aktaran önemli bir ilim yuvasıdır. Şehrimizin köklü medeniyet birikimiyle harmanlanan bu fakültenin başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bilim Dünyasının Önde Gelen İsimleri Panelde Buluştu

Panelin oturum başkanlığını İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu üstlenirken, konuşmacılar arasında Atatürk Üniversitesinin emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakcı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Lütfullah Cebeci Prof. Dr. Mustafa Ağırman yer aldı. Panelde, fakültenin geçmişten günümüze uzanan akademik serüveni, dini ilimler alanındaki çalışmaları ve geleceğe yönelik vizyonu ele alındı.

Program sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edilirken, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin akademik ve kültürel çalışmalarına dair önemli mesajlar verildi. Panel, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, erzurum, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlahiyat Fakültesinin 54. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen panel ile kutlandı - Son Dakika

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