Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı merhum İlbay Vurdular için Mevlid-i Şerif okuttu.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlbay Vurdular (52) Covid-19 nedeniyle 2021 yılında yaşamını Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi yitirmişti. Ölümünün 3'üncü yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ulu Çınar Camiinde Mevlid-i Şerif okutuldu.
Namaz sonrası Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından lokma ikramı yapıldı. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › İlbay Vurdular Anısına Mevlid-i Şerif Okutuldu - Son Dakika
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