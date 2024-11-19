İlber Ortaylı, Nazım Hikmet Söyleşisinde Konuşacak

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(İSTANBUL) - Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Nazım Hikmet'i Tanımak ve Anlamak" söyleşisinde konuşacak.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın 2018'den bu yana düzenlediği söyleşi dizisinin yeni sezonu yarın başlıyor. "Nazım Hikmet'i Tanımak ve Anlamak" söyleşilerinin konuğu tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı olacak. Söyleşi, saat 19.30'da Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde ücretsiz düzenlenecek.