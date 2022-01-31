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İlerleyen yaşına rağmen çok sevdiği develerden vazgeçmiyor - Son Dakika

İlerleyen yaşına rağmen çok sevdiği develerden vazgeçmiyor

31.01.2022 10:04
İlerleyen yaşına rağmen çok sevdiği develerden vazgeçmiyor

Babasının deveci olması dolayısıyla çocukluğundan beri develerin içinde büyüyen 84 yaşındaki Mebrule Şen, ilerleyen yaşına rağmen develerden vazgeçmiyor.

Babasının deveci olması dolayısıyla çocukluğundan beri develerin içinde büyüyen 84 yaşındaki Mebrule Şen, ilerleyen yaşına rağmen develerden vazgeçmiyor. Elinden geldiğince deve güreşlerine gitmeye çalıştığını ifade eden Mebrule Teyze "Götüren olsa tüm güreşlere giderim" diyerek develeri çok sevdiğini belirtti.

Devecilik kültürünün yaygın olduğu iller arasında bulunan Aydın'da, 7'den 70'e herkes kış mevsiminin önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşlerini kaçırmıyor. Merkez ilçe Efeler'e bağlı Işıklı Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Mebrule Şen de, çocukluğundan beri çok sevdiği develerden vazgeçemiyor. Efeler Belediyesi tarafından Işıklı Arenası'nda sahaya çıkan develeri izlemeye gelen Mebrule Şen, ilerleyen yaşına rağmen çok sevdiği develerden vazgeçemediğini ifade ederek "Götüren olsa tüm güreşlere giderim" dedi.

Babasının deveci olması dolayısıyla çocukluğundan beri develerin içinde büyüdüğünü belirten 84 yaşındaki Mebrule Şen, elinden geldiğince deve güreşlerine gitmeye çalıştığını belirterek, "Babam kökten deveciydi, ben de çocukluğumdan beri develerin içinde büyüdüm. Babam ölünce develerimiz çekildi. Küçüklüğümde develere baktık. Geçmişte babamla güreşe develerimizi getirirdik. Kazandıkları da kaybettikleri de oldu ama her zaman develerimize çok iyi baktık. Kazandığı zaman tabi ayrı bir mutlu oluyordum, seviniyordum ama develerimizi hiç ayırt etmedik. O yüzden ben de develeri ve deve güreşlerini çok seviyorum. Deve güreşlerini sevdiğim için bugün de güreşe geldim. Götüren olsa tüm güreşlere giderim ben" dedi. - AYDIN

İlerleyen yaşına rağmen çok sevdiği develerden vazgeçmiyor
İlerleyen yaşına rağmen çok sevdiği develerden vazgeçmiyor

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Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlerleyen yaşına rağmen çok sevdiği develerden vazgeçmiyor - Son Dakika


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