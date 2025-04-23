İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan süreci ve gelişmeleri yakından takip etmekte, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunu...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan süreci ve gelişmeleri yakından takip etmekte, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunu sağlamaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili birimlerimizin her biri kendi alanlarında tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan süreci ve gelişmeleri yakından takip etmekte, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunu sağlamaktadır. Depremle ilgili özellikle medya kuruluşlarımızın sansasyon ve dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık bilinciyle hareket etmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Vatandaşlarımızdan resmi kurumların açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini, doğrulanmamış içeriklere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA