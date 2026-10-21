İletişim Başkanı Duran: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Kanada Başbakanı Mark Carney, 22-23 Ekim 2026 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanı Duran: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Kanada Başbakanı Mark Carney, 22-23 Ekim 2026 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.
İletişim Başkanı Duran: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Kanada Başbakanı Mark Carney, 22-23 Ekim 2026 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir."
Kaynak: İHA