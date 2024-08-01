İletişim Başkanlığı: General ve amiral sayısı 2024 yılına kadar artacak
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 281 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327'ye yükselecektir. Bu artışın ne şekilde gerçekleştirileceği ise belirtilmemiştir.
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1.08.2024 16:57:02. #1.12#
SON DAKİKA: İletişim Başkanlığı: General ve amiral sayısı 2024 yılına kadar artacak - Son Dakika
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