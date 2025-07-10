İletişim Başkanlığı\'nda devir teslim: Fahrettin Altun görevini Burhanettin Duran\'a devretti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla mevcut İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevini Burhanettin Duran'a devretti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na Dışişleri Başkan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı. İletişim Başkanlığı görevini 2018 yılından itibaren sürdüren Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı'na getirildi. İletişim Başkanlığı ev sahipliğine gerçekleştirilen devir teslim töreni ile Altun, görevini Duran'a devretti.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Duran, İletişim Başkanlığı görevinin kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildiğini ifade ederek, "İletişim Başkanlığı görevi elbette çok önemli vazifeleri yerine getirileceği bir yer. ve bunu devralmak ama kardeşim, dostum Fahrettin Altun'dan devralmak benim için apayrı bir mutluluk vesilesi. Kendisi bahsetti aslında, benim zihnimden geçenleri tecrübeli bir İletişim Başkanı olarak ifade etmiş oldu. Ama birkaç cümle ile ben de onlardan bahsetmek isterim. Gerçekten Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçtiği çok kritik dönemlerde hem duygudaşlık, açısından hem fikirsel birliktelik açısından çok şey paylaştık. Akademiden, düşünce kuruluşuna ve devlet kurumlarına kadar bulunduğumuz görevlerde hem dostluğumuzu, hem bu Türkiye'ye Yüzyılı'nda vizyonuna dair çalışmalarımızı birlikte yapma fırsatı bulduk. Bugün nasip kendisinden bu görevi devre almak oldu" açıklamasında bulundu.

"İletişim Başkanlığı görevini çok kıymetli dostum Prof. Dr. Burhanettin Duran'a teslim ediyorum"

Fahrettin Altun ise, "7 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsıma tebliğ ettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini çok kıymetli dostum, kardeşim değerli hocam İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran'a teslim ediyorum. Gerçekten bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım Burhanettin Başkanımızla değerli hocamla biz birlikte uzun yıllar çalıştık" ifadelerini kullandı.

"İletişim Başkanlığımızın kurulduğu günden beri ulusal ve uluslararası alanda kurumsallaşmasını tamamlamaya gayret ettik"

Altun, tüm çalışmalarını devletin birliğinin tesisi için gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Devletimizin söylem birliğinin tesisi, devlet millet ilişkilerinin iletişiminin daha da nitelikli hale getirilmesi için uğraş verdik. İletişim Başkanlığımızın kurulduğu günden bu tarafa ulusal ve uluslararası alanda teşkilatlanmasını kurumsallaşmasını tamamlamaya gayret sarf ettik. Yine İnsan Kaynakları altyapımızı finansal imkanlarımızı hukuki zeminimizi güçlendirmek için çaba sarf ettik. Bütün bu süreçte değerli arkadaşlar ne yaptıysak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize sağladığı imkanlar, önümüze koyduğu vizyon ve destek sayesinde yaptık, yapabildik. Kendisine müteşekkiriz. Allah ondan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu. - ANKARA