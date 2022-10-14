İletişim Başkanlığı: "Resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir" - Son Dakika
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İletişim Başkanlığı: "Resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir"

14.10.2022 21:32
İletişim Başkanlığı: "Resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir"

İletişim Başkanlığı, Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğünde meydana gelen kazayla ilgili, "Resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanlığı, Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğünde meydana gelen kazayla ilgili, "Resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğü'nde meydana gelen kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir. Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Twitter, Amasra, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İletişim Başkanlığı: 'Resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İletişim Başkanlığı: "Resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir" - Son Dakika
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