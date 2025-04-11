İletişim Zirvesi 2025: Fotoğraf Sergisi ve Panel

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Radyo Televizyon ve Sinema Kulübü ve Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (UNİDES) tarafından düzenlenen 'İletişim Zirvesi 2025' kapsamında 'Yüzlerde Anadolu Kişisel Fotoğraf Sergisi' ve 'Amfilerden Setlere Yönetmenlik' paneli düzenlendi.

İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte ilk olarak, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Küratör Doç. Dr. Mehmet Köprü ve İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ceyhun Bağcı tarafından hazırlanan 'Yüzlerde Anadolu Kişisel Fotoğraf Sergisi'nin açılışı gerçekleştirilerek, davetliler tarafından gezildi. Sergi açılışının ardından panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenciler tarafından düzenlenen etkinliklere önem verdiklerini söyledi. İletişim zirvesinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti;

"Özellikle öğrenci kulüplerimizle bir araya geliyorum. Onlarla çeşitli ortamlarda sohbetlerimiz oluyor. Bu programda da özellikle Erciyes Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Kulübü'nün de katkı ve etkileri tabiki tartışılmaz. Gençlik ve Spor bakanlığı da her daim bu programlar da yanımızda olması ayrı bir güzellik. Üniversite hayatı sadece eğitimin alındığı bir süreç değildir. Mutlaka bireyin kendi çevresine duyarlı olması, sosyal bir süreçlere de açık olması bence kaçınılmazdır."

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un konuşmasının ardından panele geçildi. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Önürmen'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Yönetmen Ömer Baykul tarafından öğrencilere meslek hayatlarındaki kariyer planlamaları konusunda bilgi verildi. Panel, teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ