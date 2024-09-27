Ilgaz Dağları'nda Hayvancılık ve Doğa - Son Dakika
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Ilgaz Dağları'nda Hayvancılık ve Doğa

Ilgaz Dağları\'nda Hayvancılık ve Doğa

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağları'nda hayvancılık yaparak geçim sağlayan vatandaşlar, doğanın tadını çıkarıyor.

27.09.2024 14:27
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Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağları'nda doğal güzellikleri ile mest eden yaylalar, verimli meraları ile uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan vatandaşların geçim kaynağı oluyor.

"Ilgaz, sen Anadolu'nun yüce bir dağısın" dizeleriyle adına türküler yazılan, Kastamonu ve Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağları'nın eteklerindeki yaylalarda vatandaşlar hayvancılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Doğal güzellikleri ve manzarasıyla kendisine hayran bırakan bin 589 rakımlı Ilgaz Dağları'nda yer alan Berçin ve Karataş yaylaları, yaz mevsimi boyunca yüzlerce hayvanla şenleniyor. Baharda, yaklaşık 2 bin 200 rakımda yer alan yaylalara taşınan vatandaşlar, kış mevsimine kadar hayvanlarını verimli meralarda otlatıyor. Dağ turizminin yanı sıra hayvancılıkla uğraşan vatandaşlardan büyük ilgi gören Ilgaz Dağları'ndaki gölet ve 25 kilometre uzunluğundaki mağara da doğa tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Yaz mevsimi boyunca yaylalarda kalıyorlar

Yaylada bulunan çeşmeden içme suyu ihtiyacını karşılayan aileler, otlattıkları hayvanları suya ulaştırmak için kilometrelerce yol kat ediyorlar. Güneş doğmadan işe koyulan besiciler, otlatmak için meraya gidiyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar yaylalarda sağdıkları sütten peynir, yoğurt, tereyağı hazırlıyor.

"Burası çok güzel"

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Karataş Yaylası'nda hayvancılık yapan dedesini ziyarete gelen Beyza Kılıç, "Ben burada hayvanları otlatıyorum. Dedem ile beraber Karataş Yaylası'na geldim. Burası çok güzel, çok beğendim" dedi.

"Yağ, yoğurt, tereyağı yapıp satıyoruz"

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde Berçin Yaylası'nda hayvancılık yapan Abdullah Konuk ise, "Burada hayvanlarımı otlatıyorum. Bu yıl havaların iyi gitmesinden ötürü 27 Nisan'da yaylaya çıktım. Ne zaman yaylaya kar yağar, hayvan ne zaman otlamayacak hale gelir ise ben köyüme inerim. Bu da Kasım ayının ortalarına kadar devam eder. Şu anda 35-40 hayvanım var. Sabah kalktığımızda kahvaltı yapıyorum, ardından hayvanların yattığı yeri temizliyorum. Ardından buzağıları emziriyoruz. Ardından inekleri sağıyorum. Daha sonra akşama kadar hayvanların arkasından dolaşıyoruz. Akşam olunca da inekleri yeniden sağıyoruz. Günümüz böyle geçiyor. Yağ, yoğurt, tereyağı gibi ürünlerin üretimini yapıp satıyoruz. Bunlarla geçimimizi sağlıyoruz" diye konuştu.

"Kış mevsiminde yaylaya gelemediğim için çok üzülüyorum"

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Karataş Yaylası'nda hayvancılık yaptığını söyleyen Hamza Kılıç ise, "Mayıs ya da Haziran ayı gibi yaylaya çıkarız. Kasım ayında da köyümüze ineriz. Buranın doğası güzel, manzarası güzel. Hayvancılık yapabilirsen güzel. Ben, çocukluğumdan beri yaylaya çıkmaya alışkınım. Burada çok iyi vakit geçiriyorum. Kış olunca yaylaya gelemiyorum. Bu zaman zarfında buraları çok özlüyorum. Hemen yaz ayı gelsin de bizler de yaylaya çıkalım diyoruz. Havası, suyu her şeyiyle burası çok güzel. Burası Ilgaz yaylası, her şeyi burasının çok güzel" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ilgaz Dağları'nda Hayvancılık ve Doğa - Son Dakika

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