İliç'te Mart Ayı Halk Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İliç'te Mart Ayı Halk Toplantısı yapıldı

16.03.2022 10:07
İliç'te Mart Ayı Halk Toplantısı yapıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde Kaymakam Cüneyt Demirkol başkanlığında Mart Ayı Halk Toplantısı yapıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde Kaymakam Cüneyt Demirkol başkanlığında Mart Ayı Halk Toplantısı yapıldı.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantı bu ay Kaymakam Cüneyt Demirkol'un başkanlığında daire amirlerinin katılımıyla Büyük Armutlu köyünde yapıldı.

Toplantıda tek tek vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen İliç Kaymakamı Cüneyt Demirkol vatandaşların istek ve önerilerini not alarak taleplerin ilgili kurumlarca takibinin yapılacağını ifade etti.

Toplantı sonrasında Kaymakam Cüneyt Demirkol hane ziyaretleri gerçekleştirerek Çevik Ailesinin misafiri oldu. - ERZİNCAN

İliç'te Mart Ayı Halk Toplantısı yapıldı
İliç'te Mart Ayı Halk Toplantısı yapıldı

YORUMLAR
500
30 yıl önceki depremde hayatını kaybedenler anıldı 30 yıl önceki depremde hayatını kaybedenler anıldı Erzincan'da deprem şehitleri dualarla anıldı Erzincan'da deprem şehitleri dualarla anıldı

Erzincan, Armutlu, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İliç'te Mart Ayı Halk Toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Messi'nin mutsuz sonunu Ronaldo da yaşadı: Takımı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
09:52 Milyonların gözü kulağı bu haberde! 3600 ek gösterge için kritik toplantı bugün
09:39 Bir Rus general daha öldürüldü: Rusya, cephede komuta kademesini kaybetmeye devam ediyor
09:35 Ağabeyi beyzbol sopasını tüm gücüyle bebeğin kafasına vurdu! Anneye tepkiler çığ gibi
09:28 Bu da ATM dolandırıcısı: 38 kişiyi ATM bozuk diye kandırdı, 100 bin liralarını çalı
09:26 Songül Karlı'ya hayranlarından sitem: O ilk yıllardaki güzelliğin kalmadı, filtreyi bırak!
09:04 Ya Eyfel Kulesi bombalansaydı? Ukrayna Parlamentosu'ndan kurgu video
08:56 Eskiden futbol stadıydı, şimdi Ukraynalı mültecilerin toplanma merkezi!
08:35 İsrail'de kırmızı bültenle aranıyordu: Suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı
08:32 Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 10:14:05. #1.11#
SON DAKİKA: İliç'te Mart Ayı Halk Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement