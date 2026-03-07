İliç\'te şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi

İliç Kaymakamlığı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Programa, Kaymakam Ömer Sirkeci ve ilçe kurum amirleri katıldı. İftar programında şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenilerek sohbet edildi.

Programda konuşan Kaymakam Sirkeci, aziz şehitlerin emaneti olan aileleri ve kahraman gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, gazilere ise şükranlarını sunduklarını ifade etti. - ERZİNCAN