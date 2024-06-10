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İliç'teki madende toprak altında işçi kalmadı

DNA testleri tamamlanan maden işçileri için toplu cenaze namazı kılınacak

ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 işçi toprak altında kalmıştı, uzun süren çalışmaların ardından son 5 işçi de çıkarıldı. DNA testleri tamamlanan maden işçileri için toplu cenaze namazı kılınacak.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda tonlarca ağırlığındaki toprak yığını altında kalan tüm işçilerin cansız bedenleri çıkarıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda kimlik tespitleri tamamlanan işçiler bugün törenle memleketlerine gönderilecek.

9 işçi toprağın altında kalmıştı

İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi tonlarca ağırlığındaki toprak yığını altında kaldı.

İş makineleri ve yüzlerce personelin katıldığı aramalar sonunda Uğur Yıldız, Adnan Keklik, Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz madenciler, yakınlarının gözyaşları arasında memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Aralıksız devam eden arama çalışmaları sonunda toprak altında olan Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Abdurrahman Şahin, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın da cansız bedenlerine ulaşıldı.

DNA örnekleri karşılaştırıldı

Toprak altında çıkarılan işçilerin cenazelerinin tanınmaz halde olması nedeniyle Diyarbakır Adil Tıp Kurumunda ailelerden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırma yapıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından göçük altında kalan işçilerin tamamının toprak altından çıkarıldığı kesinleşti.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, toprak altında kalan Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Abdurrahman Şahin, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın öğlen namazında düzenlenecek cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılacağını söyledi.

Milletvekili Karaman, Erzincan Terzibaba Camii'nde kılınacak toplu cenaze namazının ardından işçilerin cenazelerinin memleketlerine uğurlanacağını bildirdi.

Evli, 2 çocuk babası Fahrettin Keklik ile evli ve 2 çocuk babası Şaban Yılmaz'ın cenazeleri bugün İliç ilçesinde ikindi namazına müteakip Yusuf Ziya Demir Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedilecek.

Evli 3 çocuk babası Mehmet Kazar'ın cenazesi Osmaniye'ye, evli 1 çocuk babası Abdurrahman Şahin'in cenazesi Sivas merkez, bekar olan Hüseyin Kara ise Sivas'ın Gürün ilçesine gönderilecek.