Ilıca'da ilkbahar güzelliği - Son Dakika
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Ilıca'da ilkbahar güzelliği

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Kütahya'nın termal bölgesi Ilıca, ilkbahar mevsimiyle birlikte ağaç ve süs bitkilerinin rengarenk görüntüsüyle göz kamaştırıyor. Harlek Termal Otel Müdürü Mehmet Emin Ustaoğlu, doğa severleri, doğa fotoğrafçılarını ve trekking yapmak isteyenleri Ilıca'ya davet ederek, buranın güzelliklerini paylaşmaya hazır olduklarını belirtti. Ilıca'nın en güzel dönemlerinden biri olan ilkbaharda misafirleri beklediklerini söyledi.

03.05.2024 01:39
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Ilıca'da ilkbahar güzelliği

KÜTAHYA - Kütahya'nın termal bölgesi Ilıca, ilkbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Bölgedeki ağaç ve süs bitkilerinin rengarenk görüntüsü izleyenleri mest ediyor.

Bölgedeki faaliyet gösteren Harlek Termal Otel Müdürü Mehmet Emin Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "İlkbahar geldi. Artık ağaçlar daha yeşil, çimenler daha güzel, çiçekler açtı. Biliyorsunuz Kütahya'nın yüzde 56'ya yakını ormanlarla kaplı. Kütahya'da da bundan en büyük nasibini almış bölgelerden biri Ilıca. Nereye baksak bir çam ormanı görüyoruz. Nereye baksak sincaplar, kuşlar görüyoruz. Özellikle doğa severleri, doğa fotoğrafları ile ilgilenen misafirlerimizi, trekking yapmak isteyen, doğa yürüyüşleri yapmak isteyen misafirlerimizi bekliyoruz. Buranın bize özel kalmasını istemiyoruz. Herkesle Paylaşmaya hazırız. Gelsinler, beraber ağaçlardaki kuşları, sincapları izlesinler. Kuşlarımızın ötüşünü dinlesinler. Ağaçkakanları izlesinler. Bir güzel fotoğraflar çeksinler. Biz 12 ay boyunca buradayız ama ilkbahar Ilıca'nın en güzel dönemlerinden biri. Misafirlerimizi mutlaka bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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