İlk adresi şehit ailelerini ziyaret etmek oldu - Son Dakika
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Yerel

İlk adresi şehit ailelerini ziyaret etmek oldu

İlk adresi şehit ailelerini ziyaret etmek oldu

Gölpazarı Kaymakamlığına atanan Feyza Nur Kılıç, yeni görev yerinde ilk olarak şehit ailelerini ziyaret etti.

13.11.2024 11:01
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Gölpazarı Kaymakamlığına atanan Feyza Nur Kılıç, yeni görev yerinde ilk olarak şehit ailelerini ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Gölpazarı Kaymakamlığına atanan Feyza Nur Kılıç göreve başladı. Kaymakam Kılıç ilk olarak Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etmesinin ardından Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Cihad Emir ve Aile ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Adnan Gümüş ile birlikte Şehit Murat Merlan ve Şehit Ayhan Öztürk'ün ailelerine ziyarette bulundu.

Şehit yakınlarıyla bir süre sohbet eden Kaymakam Kılıç her daim yanlarında olacağını vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İlk adresi şehit ailelerini ziyaret etmek oldu - Son Dakika
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