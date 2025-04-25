Meslek Liseli Öğrencilerden Unutulmaz Gün - Son Dakika
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Meslek Liseli Öğrencilerden Unutulmaz Gün

Meslek Liseli Öğrencilerden Unutulmaz Gün

Kayseri'de meslek liseli kız öğrenciler, kırsal mahalledeki ilkokul öğrencilerini okullarında ziyaret ederek unutulmaz bir gün yaşattı.

25.04.2025 14:13
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Kayseri'de meslek liseli kız öğrenciler, kırsal mahalledeki ilkokul öğrencilerini okullarında ziyaret ederek unutulmaz bir gün yaşattı. Erkek öğrencileri tıraş eden, kız öğrencilerin saçlarına bukle yapan liseli öğrenciler, hayatında hiç hamburger yemeyen çocuklar için kendi elleriyle hamburger yaptı.

Kocasinan ilçesinde bulunan Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında güzel bir etkinliğe imza attı. İlçede bulunan Akin İlkokulu'nu ziyaret eden öğrenciler, minik öğrencilerin yüzünü güldürdü. Çocuk gelişimi öğrencileri animasyon gösterileri yaparak çocukları eğlendirirken, grafik fotoğraf alanı öğrencileri ise minik öğrencileri ebru sanatı ile tanıştırdı. Hayatında hiç hamburger yemeyen öğrenciler için de yiyecek hizmetleri alanı öğrencileri kendi elleriyle hamburger yaparak öğrencilere ikram etti. Ayrıca, kuaförlük öğrencileri erkek çocukların saç bakımlarını yaparken, kızların da saçlarına bukle ve röfle yaptı.

"Çocuklar mutluysa biz de mutluyuz"

Etkinlik hakkında bilgiler veren Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Fuat Aydın, "Burada SEUP kapsamında sosyal sorumluluk faaliyeti yapıyoruz. Alan öğrencilerimiz mesleki becerilerini burada köy çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirecek şekilde değerlendiriyorlar. SEUP, sosyal ve uyum projesi olarak geçiyor. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda gerçekleşen bir proje. Bu projenin tüm finansmanını SEUP karşılıyor. Bizler de SEUP'un finanse ettiği bu fırsatlarla çocuklarımızla güzel vakit geçirmeye gayret gösteriyoruz. Okulumuzdaki öğrencilerimiz elde ettikleri mesleki becerileri buradaki çocuklar ile paylaşıyorlar. Çocuk gelişimi öğrencilerimiz animasyon gösterileri yaparak çocukları eğlendiriyorlar. Grafik fotoğraf alanı öğrencilerimiz ebru sanatı ile çocuklarımızı buluşturdular. Yiyecek hizmetleri alanı öğrencilerimiz de dev bir pasta yaptılar ve çocuklara temsili doğum günü kutlaması yaptılar. Buraya gelmeden önce 'hiç hamburger yemeyen çocuklarımız var' denilmişti. Öğrencilerimiz burada çocuklarımıza hamburger ziyafeti çektiler. Kuaförlük öğrencilerimiz de erkek çocuklarımızın saç bakımlarını, kızlarımızın saçlarına da bukle ve röfle yapıyorlar. Bu şekilde çocuklarımız güzel bir gün geçiriyorlar. Çocuklarımıza hediyeler de hazırladık. Okullarımızın ihtiyaçları doğrultusunda futbol, basketbol, voleybol topları getirdik. Akıl oyunları da hazırlayarak kırtasiye setleri de getirdik. Çocuklarımız mutluysa biz de mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek de etkinliği ziyaret ederek öğrencilerin mutlu anlarında yanlarında oldu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Etkinlik, kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meslek Liseli Öğrencilerden Unutulmaz Gün - Son Dakika

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