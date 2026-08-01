İlk Kadın Mangala Antrenörü

Çocuklarını satranç kurslarına götürürken zeka oyunlarına ilgi duyan Eminenur Afife Ündar, aldığı eğitimlerle Geleneksel Spor Dalları Federasyonu lisanslı mangala antrenörü ve hakemi oldu. Ündar, Manisa'da federasyon lisanslı mangala sporcuları yetiştirebilecek ilk kadın antrenör olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Manisa'da yaşayan, iki ön lisans mezunu, lisans eğitimini sürdüren, iki çocuk annesi Eminenur Afife Ündar, çocuklarını satranç kurslarına ve turnuvalara götürüp getirirken başlayan zeka oyunları yolculuğunu önemli bir başarıyla taçlandırdı. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bünyesinde antrenörlük ve hakemlik eğitimlerini tamamlayan Ündar, Manisa'da federasyon lisanslı mangala sporcuları yetiştirebilecek ilk kadın antrenör unvanını aldı.

"Kadın Kooperatifi sayesinde yeni yeteneklerimi keşfettim"

Yaklaşık 4-5 yıl boyunca Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde el sanatları kurslarına katıldığını belirten Ündar, hayatındaki dönüm noktasının Manisa Kadın Kooperatifi ile tanışması olduğunu söyledi.

Kurşunlu Han'da Manisa Kadın Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda Halk Eğitimi Merkezi Geleneksel El Sanatları Öğreticisi Nilgün Beşirik ile tanıştığını anlatan Ündar, "Kendisinin rehberliğinde katıldığım kurslar sayesinde yaklaşık beş yıl içinde çok sayıda belge aldım. Mesleki Eğitim Merkezlerinin açtığı ustalık ve usta öğreticilik sınavlarını başarıyla tamamladım. Ardından kooperatife katılarak kendimi geliştirebileceğim yeni alanlar keşfettim. Bana destek olan başta başkanımız olmak üzere tüm hocalarıma ve kooperatif arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

"Geçmişi el sanatlarıyla, geleceği mangalayla yaşatıyorum"

El sanatlarının yanı sıra kültürel mirasa sahip çıkmak amacıyla zeka oyunlarına yöneldiğini ifade eden Ündar, çocuklarını satranç kurslarına götürürken kendisinin de zeka oyunları eğitmenliği ve satranç antrenörlüğü eğitimlerine katıldığını belirtti.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bünyesinde mangala antrenörlüğü ve hakemlik eğitimlerini tamamladığını söyleyen Ündar, "Kadim Türk zeka ve strateji oyunu olan mangalayı yeni nesillere aktarma sorumluluğunu büyük bir gururla üstlendim. Bugün hem el sanatlarıyla geçmişin izlerini yaşatıyor hem de mangala masalarında geleceğin stratejistlerini yetiştirmenin heyecanını yaşıyorum. Manisa'da federasyon lisanslı mangala sporcularını yetiştirebilecek ilk kadın antrenör olmanın da ayrıca sevincini yaşıyorum." diye konuştu.

"Hedefim daha geniş kitlelere ulaşmak"

Üretmeye ve öğrenmeye devam edeceğini vurgulayan Ündar, "Azim, üretme sevgisi ve öğrenme tutkusu birleştiğinde aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Hedefim edindiğim bilgi ve sportif yetkinlikleri daha geniş kitlelerle buluşturmak, kültürümüzün değerlerini yaşatarak gençlere ilham olmaktır." ifadelerini kullandı.

Mangalanın UNESCO tarafından Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'ın ortak başvurusuyla "Geleneksel Strateji ve Zeka Oyunu" olarak İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine kaydedildiğini hatırlatan Ündar, bunun masa başı zeka oyunları kategorisindeki ilk Türk kültür unsuru olduğunu da sözlerine ekledi.

"20'nin üzerinde kadın eğitmen yetiştirdik"

Manisa Kadın Kooperatifi Başkanı Nilgün Beşirik ise kooperatif çatısı altında kadınların meslek edinerek kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle açılan kurslarda bugüne kadar 20'nin üzerinde kadın eğitmen yetiştirdiklerini belirten Beşirik, "Punç nakışı, sepet örme, keçe yapımı, takı tasarımı ve dokuma gibi alanlarda yetişen kadınlarımız bugün Manisa'nın farklı ilçelerindeki Halk Eğitimi Merkezlerinde görev yapıyor. Afife de bunlardan biri. Çok çalıştı, yılmadı. Başarısıyla gurur duyuyoruz. Bizimle başarısını paylaşarak gösterdiği vefa da ayrıca çok kıymetli." dedi.

Mangala, iki kişi arasında oynanan geleneksel Türk zeka ve strateji oyunlarından biri olarak biliniyor. Karşılıklı altışar küçük kuyu ve iki büyük hazineden oluşan mangala tahtasında toplam 48 taş kullanılıyor. Oyunun amacı, stratejik hamlelerle en fazla taşı kendi hazinesinde toplayarak oyunu kazanmak olarak öne çıkıyor. UNESCO tarafından tescillenen mangala, Türk kültürel mirasının önemli değerleri arasında yer alıyor.