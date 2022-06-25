İlk kez düzenlenen festivalde pilotlar nefes kesti - Son Dakika
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İlk kez düzenlenen festivalde pilotlar nefes kesti

25.06.2022 18:21
İlk kez düzenlenen festivalde pilotlar nefes kesti

İlk kez düzenlenen Türk Hava Kurumu Havacılık Festivali, Eskişehir'de seyircilere görsel şölen yaşattı.

İlk kez düzenlenen Türk Hava Kurumu Havacılık Festivali, Eskişehir'de seyircilere görsel şölen yaşattı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip olduğu belirtilen festivale uçakların şölenleri damga vurdu. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya'nın da yer aldığı festivale vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Festivalde, minikler aileleriyle birlikte uçakları yakından tanıma ve simülasyon uçuşlarla gerçekçi uçuş keyfini tattı. Hayatı boyunca planör uçağa binmemiş vatandaşlar da, pilotlar eşliğinde uçuşlar yaparak festivale renk kattılar. İlk kez düzenlenen Türk Hava Kurumu Havacılık Festivali, 26 Haziran tarihine kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

"Festivalimizin sportif havacılığın Türkiye'de tanınmasına büyük fayda sağlayacak"

İlk kez motorsuz bir planöre binme heyecanı yaşayan Başkan Abdullah Kaya, uçuşundan önce şu ifadeleri kullandı:

"Festivalimizin sportif havacılığın Türkiye'de daha fazla tanınır ve bilinir olmasına büyük bir katkı sunacağını düşünüyorum. Bu amaçla da hayatımda ilk kez bir planör uçuşunu deneyimleyeceğim. Arkamızdan da yüz binlerce gencin bunları test etmesini diliyorum. İlk defa uçacağım için mutlu hissediyorum. Pandeminin ardından inşallah daha fazla bu tarz uçağımız da uçuşlarını yapacak."

"Herkese bunun için çok teşekkür ediyorum"

Hayatında ilk kez planör uçuşu yapan Ozan Erbay da duygularını, "Daha önce çok istiyordum. Bakalım inşallah bir şey olmaz. İlk defa biniyorum. Çok heyecanlıyım. Herkese bunun için çok teşekkür ediyorum." diye ifade etti.

"Gençlerimiz bu konuda çok başarılı"

Festival heyecanını yerinden takip etmek için festivale gelen Safiye Terlemezoğlu, gününün çok güzel geçtiğini dile getirdi. Terlemezoğlu, "Bol bol oksijen alıyoruz. Yarışmaları ve uçuşları izledik. Şu an bulunduğumuz ortamdan çok mutluyuz. Uçaklarda jet motorlarını ilk kez gördüm. Çok hoşuma gitti. Gençlerimiz bu konuda çok başarılı. Çok etkilendim hepsinden" dedi.

"Hava şartlarına göre muhteşem uçuşlar oluyor"

Etkinliğin müthiş bir şekilde sürdüğünü belirten Emre Sağlık ise, bütün hava sporlarını görebildiğini ifade etti. Havacılıkla alakalı bütün tutkunların burada olduğunu söyleyen Sağlık, "Hava şartlarına göre muhteşem uçuşlar oluyor. Gayet başarılı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Hayatımız boyunca görmediğimiz hava pilotlarının yeteneklerini görebiliyoruz. İlerleyen senelerde tekrar devam etmesini diliyorum" sözlerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Türkiye, Yerel, Son Dakika

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