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İlk lisanslı belediye E Spor Merkezi'nde başvurular başlıyor - Son Dakika

İlk lisanslı belediye E Spor Merkezi'nde başvurular başlıyor

01.01.2022 10:28
İlk lisanslı belediye E Spor Merkezi'nde başvurular başlıyor

Talasgücü Belediyespor bünyesinde yeni kurulan ve bir belediye tarafından ilk kez lisanslı bir e spor kulübü olan E Spor Akademi'de ilk adım atılıyor.

Talasgücü Belediye spor bünyesinde yeni kurulan ve bir belediye tarafından ilk kez lisanslı bir e spor kulübü olan E Spor Akademi'de ilk adım atılıyor. Geleceğin e spor oyuncularını bulmaya hazırlanan E Spor Akademi'ye başvurular başlıyor.

3 Ocak 2022 tarihinde başlayacak olan E Spor Akademi sporcu başvurularına 14 yaş üzeri olan herkes başvuru yapabilecek. Başvuruların şahsen yapılacağı akademide, oyuncu seçmeleri 10 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen turnuva ile gerçekleştirilecek. Başvurmak isteyen e spor meraklıları Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan E Spor Merkezi'ne gelebilir. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyenler 0551 978 83 89 numaralı telefonu arayabilir. - KAYSERİ

İlk lisanslı belediye E Spor Merkezi'nde başvurular başlıyor

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Espor, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlk lisanslı belediye E Spor Merkezi'nde başvurular başlıyor - Son Dakika


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