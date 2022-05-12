İlk taksit ödemelerinde son gün 31 Mayıs - Son Dakika

Düzce Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğu hatırlatıldı.

Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mükellefler ödemelerini, TC kimlik numarası veya sicil numarası ile Düzce Belediyesi hizmet binası veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecekleri gibi belediye veznelerine gelmeden internet üzerinden de e-belediye aracılığıyla gerçekleştirebileceklerdir. Vergi ödemelerini hafta içi mesai saatleri içinde belediye içindeki veznelerden yapabilirler" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğu hatırlatılarak, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara ve yoğunluklara karşı mağdur olamamaları için son günü beklemeden ödeme yapmaları gerektiği kaydedildi. - DÜZCE