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Türk Astronot Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Bayraklar Asıldı - Son Dakika
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Türk Astronot Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Bayraklar Asıldı

Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevini gerçekleştiren Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Türk bayrağı ve görev armasının flamaları asıldı. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanarak tarihi bir an yaşadı. Bu görevin ardından yurt dışında görev yapan bilim insanları da ülkeye dönmeye başladı.

Türk Astronot Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Bayraklar Asıldı
24.01.2024 - 10:07,  Güncelleme: 10:17
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Ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşıyan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı için 15 Temmuz şehitler köprüsüne Türk bayrağı ve misyonda kullandığı görev armasının flamaları asıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi çerçevesinde Türk bayrağı ve görev armasının bayrakları asıldı. Falcon 9 roketi ile Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde uzaya çıkan Gezeravcı beraberindeki mürettebat ile birlikte Uluslar Arası Uzay İstasyonu'na bağlandı. Tüm Türkiye tarihi anları izlerken yurt dışında görev yapan bilim insanları ise bu görevin ardından ülkeye dönmeye başladı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, görevinden ayrılarak Türkiye'ye döneceğini sosyal medya hesabından açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Türkiye, Uzay, İstanbul, Yerel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Astronot Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Bayraklar Asıldı - Son Dakika
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