İlk Türk Astronotun Uzaya Gitmesiyle Astronotluk Çocuklar İçin Hayal Olmaktan Çıktı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesinin ardından astronotluk çocuklar için hayal olmaktan çıktı. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan ve uzaya dair her şeyi içinde barındıran Planetaryum, çocukların ilgi odağı oldu.
2011 yılında Serdivan Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve ülkede ilk kurulan gezegen evleri arasında olan Planetaryum ücretsiz olarak vatandaşa hizmet veriyor. Yapı içerisinde ise güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin yapay görüntüsü Dome adı verilen özel bir sistemle kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor. Gezegen evinde uzayın derinlikleri birebir izlenirken, ziyaretçilere gök cisimleri hakkında temel bilgiler de anlatılıyor. 7'de 70'e herkesin ilgisini gören tesis özellikle öğrencilerin dikkatini çekiyor.
Astronotluk çocuklar için artık hayal değil
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesinin ardından astronotluk çocuklarda hayal olmaktan çıkarken gezegen evini ziyaret eden birçok çocuk, uzaya ayak basan Türklerden biri olmak istiyor. Gezegen evinde uzay gösterimini izleyen 5 yaşındaki Öykü Yılmaz, astronot olmak istediğini belirterek, "Buraya uzayı öğrenmek için geldik. Uzayda gezegen, yıldız ve güneş var. Ben büyünce astronot olmak istiyorum" derken Yağız Alp Demirbilek ise, "Uzaydaki gezegenleri görmek için buraya geldik" dedi.
"Türk astronotun uzaya çıkmasıyla birlikte yoğunluğumuz arttı"
Serdivan Belediyesi Bilgi İşlem Şefi Basri Kovaç, "7'den 70'e gösterimlerimiz oluyor ve uzayın derinliklerinde neler olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Dome teknolojisiyle filmlerimizi çocuklarımıza, gençlerimize, herkese gösteriyoruz. Uzay tüm insanlar için bilinmezlerden oluşan bir durum ve herkesin bir merakı oluyor. İlk astronotumuz ile beraber bu merak biraz daha arttı, ilgi giderek çoğaldı ve inanılmaz bir yoğunluğumuz var. Biz elimizden geldiği kadar ve sahip olduğumuz filmlerle bunu tüm insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Serdivan Planetaryum, 2011 yılından beri vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyor. 2011 yılında aslında bizim hayalimizde uzay yoktu ama ilk astronotumuzla beraber Türk armamızı biz buradaki uzayda sergiliyoruz aslında. Tabi Türk astronotun uzaya çıkmasıyla birlikte yoğunluğumuz arttı. Çocuklarımızın ilgisi de çoğaldı, astronot olmak isteyen çocuklarımızın sayısı da bir hayli arttı" dedi.
" Türkiye'nin ilk ücretsiz planetaryumlarından biri olduğunu biliyoruz"
Ülkede ilk kurulan gezegen evlerinden birinin Serdivan'da açıldığını aktaran Kovaç, "2011 yılında hizmet vermeye başladığımızda buranın, Türkiye'nin ilk ücretsiz planetaryumlarından biri olduğunu biliyoruz. O zamanlar bir yıl içinde yaklaşık 35 bin çocuğumuza, gencimize ve vatandaşımıza hizmet verdik. Pandemi döneminde bir süre kapalı kaldık ve sonrasında tekrar açıldığımızda bir ayda 9 bine yakın arkadaşımızı ağırladık. Çocukların heyecanı gözlerinden okunuyor ve içeride gördükleri, öğrendikleri bizim de çok hoşumuza gidiyor. Belki böylelikle Türkiye'ye bir astronot daha kazandırabiliriz. Buraya gelen misafirlerimiz 360 derecelik bir açıyla uzayı izliyor ve bir tarafa baktığında ayı diğer tarafa baktığında ise yıldızı görebiliyor" diye konuştu.
"10'a yakın vatandaşımız geldiğinde gösterimi açıyoruz"
Gezegen evine olan ziyaretler hakkında konuşan Kovaç, "Hafta içleri okullara destek veriyoruz. Bizim bir programımız var, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çocuklarına hizmet veriyoruz. Hafta sonları halk günümüz 10'a yakın vatandaşımız geldiğinde gösterimi açıyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA
Son Dakika › Yerel › İlk Türk Astronotun Uzaya Gitmesiyle Astronotluk Çocuklar İçin Hayal Olmaktan Çıktı - Son Dakika
YSK Başkanı Ahmet Yener, Ramazan Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin itiraz süreci hakkında bilgi verdi. Yener, AK Parti'nin 2, CHP'nin 1, MHP'nin 1 ve DEM Parti'nin 2 itirazının kabul edildiğini aktardı.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la ilgili sosyal medyada yapılan çirkin paylaşım büyük tepki çekti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Demirtaş'ın avukatı "Hepsinin gereği yapılıyor, yapılacak" ifadelerine yer verdi.
Ankara'da siyasi partiler, Ramazan Bayramı sebebiyle bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet, AK Parti, DSP, CHP ve Yeniden Refah Partisi heyetlerini ağırladı.
Çin'in güneyindeki Guilin kenti ile Endonezya'nın Surabaya şehri arasında yeni bir doğrudan hava yolu hattı açıldı. İlk uçuşta 168 kişilik bir ziyaretçi grubu Guilin'e getirildi. Bu yeni hava yolu hattının, Guilin'e daha fazla Endonezyalı turist çekmesi ve turizm destinasyonu olarak daha da popüler hale gelmesi bekleniyor.
AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Ramazan Bayramı dolayısıyla Karlıova ilçesini ziyaret etti. Vatandaşlarla bayramlaşan milletvekilleri, Belediye Başkanı Veysi Bingöl'ü tebrik ederek, hizmet konusunda desteklerini belirtti. Milletvekilleri, Karlıova'ya gereken desteği vereceklerini ifade etti.
İYİ Parti, AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi heyetlerini Ramazan Bayramı dolayısıyla ağırladı. Ziyaretlerde, Türkiye'nin güçlenmesi ve birlik beraberlik içinde çalışılması vurgulandı. Ayrıca, Filistin'deki durum ve yerel seçimler de konuşuldu. Bayramlaşma programı devam edecek.
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Yuntdağı'ndaki kırsal mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Balaban, ziyaretlerde vatandaşlarla bayramlaşarak, belediye yönetim anlayışını anlattı ve mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.
AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert başkanlığındaki heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla İYİ Parti'yi ziyaret etti. İYİ Parti'de AK Parti heyetini Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural ve beraberindeki heyet karşıladı. Heyetler, Türkiye'nin zor bir konjonktürden geçtiğini ve birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemini vurguladı. İYİ Parti ise siyasetinin ana omurgasının iyilikleri sahiplenmek ve çoğaltmak olduğunu belirtti.
İYİ Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasını ziyaret etti. Heyetler arasında yapılan görüşmede bayramın kardeşlik ve barış vurgusu yapıldı.
31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde mazbatasını aldı. Başkan Kırgöz, Dikili'ye hizmetler sunmaya devam edeceklerini söyledi.
AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ziyaret etti. Heyet, CHP Genel Merkezine giderek CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ile bir araya geldi. Ziyarette, bayramların barış, huzur ve kardeşlik duygusunu pekiştirdiği vurgulandı.
Hong Kong'un Yau Ma Tei semtinde bulunan 16 katlı bir binadaki spor salonunda çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 250 kişiyi kurtardı. Yangının kontrol altına alındığı ve soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?