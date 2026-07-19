Başkan Kurnaz, esnafın taleplerini dinledi - Son Dakika
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Başkan Kurnaz, esnafın taleplerini dinledi

Başkan Kurnaz, esnafın taleplerini dinledi
19.07.2026 14:51  Güncelleme: 15:10
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Samsun İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Saitbey Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, gerçekleştirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde talep, öneri ve beklentileri yerinde dinlemeyi sürdürüyor.

Mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam eden Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Saitbey Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgedeki iş yerlerini ziyaret eden Başkan Kurnaz, esnafla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Ziyarette mahallede yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Kurnaz, esnaf ve vatandaşların görüşlerinin hizmet planlamasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Esnaflarımızın görüş ve önerileri, hizmet planlamamızda önemli bir yer tutuyor. Ortak akıl anlayışıyla İlkadım'ın her noktasına eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmak için çalışıyoruz. İlkadım'ı hemşehrilerimizle birlikte yönetiyor, her fırsatta onlarla bir araya geliyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için yol gösterici oluyor. Talepleri yerinde dinleyerek çözüm odaklı kaliteli hizmeti hemşehrilerimize sunma gayreti içindeyiz. Vatandaşlarımızla kurduğumuz güçlü bağlarla İlkadım'a en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Ziyarete İlkadım Belediye Meclis Üyeleri Murat Gürbüz ve Mustafa Umar ile Samsun Lokantacılar, Tatlıcılar, Pastacılar ve Pideciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Balcı da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Kurnaz, esnafın taleplerini dinledi - Son Dakika

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