İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz: Çocuklarımız küçük yaşlarda sporla tanışmalı

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SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çocukların sporla küçük yaşlarda tanışması gerektiğini söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 2024 yılında muay thai ve kick boks yarışmalarında Türkiye, Avrupa ve dünya dereceleri kazanan İlkadım Belediyespor sporcuları ve antrenörlerini ağırladı. İlkadım'da spora ve sporcuya değer verdiklerini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım'da çocuklarımızın, gençlerimizin spora yönelmeleri ve başarılı sonuçlar elde etmeleri bizleri mutlu ediyor" dedi.

"Çocuklarımız küçük yaşlarda sporla tanışmalı"

Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korumak için spora yönlendirilmesi gerektiğini belirten Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak, çocuklarımızın yaz aylarında vakitlerini sporla geçirmeler amacıyla Mete Adanır Spor Salonu'nda yaz spor okullarımızı açtık ve çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra İlkadım Belediyespor bünyesinde de birçok branşta çalışmalarımız sürüyor. Sporcularımız ve antrenörlerimizin yoğun çalışmaları neticesinde, müsabakalarda başarılı sonuçlar elde ediyoruz. 2024 yılında katıldıkları yarışma ve turnuvalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde eden muay thai ve kick boks takımlarımızın sporcularını ağırladık. Kendilerini elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı tebrik ediyor, gelecek müsabakalarında başarılar diliyorum. İlkadımımızı ve şehrimizi geleceğe taşıyacak olan sporcu çocuklarımızı ve gençlerimizi desteklemek, görevlerimiz arasında yer alıyor. Spora yönelen bir toplumu sağlık yönünden de korumuş oluruz. Bu nedenle gelecek nesillerde sağlıklı bireylerin yetişmesi için ailelerimizden beklentimiz, çocuklarımızın küçük yaşlarda sporla tanışmalarıdır. Biz de İlkadım Belediyesi olarak, spora ve sporcuya destek noktasında üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız" diye konuştu. - SAMSUN