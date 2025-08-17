İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, Kadın Kolları ile Buluştu - Son Dakika
İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, Kadın Kolları ile Buluştu

17.08.2025 16:23  Güncelleme: 16:27
Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte mahalle kadın kolları başkanlarıyla bir araya geldi. Kurnaz, kadın kollarının önemini vurgulayarak, ilçenin gelişimi için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Kurnaz, "Teşkilatlarımızın kıymetli mahalle kadın kolları başkanlarıyla buluşmaktan ve onları dinlemekten mutluluk duyduk" dedi.

AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından mahalle kadın kolları başkanlarına yönelik Batıpark'ta etkinlik düzenlendi. Etkinliğe AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Çakır, teşkilat mensupları ve mahalle kadın kolları başkanları katıldı. Programda, mahalle kadın kolları başkanları İlkadım ve mahalleleriyle ilgili dilek, temenni ve önerilerde bulundu.

İlkadım'da kent merkezi-kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın çalışmaların sürdüğünü söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Parti teşkilatlarımızın en önemli unsurlarından olan kadın kollarımızın mahalle teşkilatlarıyla bir araya geldik. Burada kıymetli başkanlarımızın mahalleleriyle ilgili sorunlarını ve önerilerini can kulağıyla dinledik. Yapacağımız ve proje aşamasında olan çalışmalarımızı onlarla paylaştık. Yaptığımız istişarelerle ilçemizin gelişimine ve daha da güzelleşmesine hep birlikte katkı sağlıyoruz. İlçemizin her noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Karadeniz'in en büyük ilçesi ve gözbebeği İlkadım'da daha da güzel hizmetlere imzamızı atacağız. Bu organizasyonda emeği geçen AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımızın kıymetli mahalle kadın kolları başkanlarıyla buluşmaktan ve onları dinlemekten mutluluk duyduk. İlçemizi her alanda en iyi noktaya getirmek için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
