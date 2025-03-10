İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: Kırsal Mahallelerde Ulaşımı Kolaylaştıracağız

Teravih namazı sonrası İlkadımlılarla buluşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Bu yıl kırsal mahallelerimiz de dahil olmak üzere ilçemizdeki tüm ara sokakları, ulaşımda daha konforlu hale getireceğiz" dedi.

Ramazan ayının başlaması ile birlikte İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çat kapı iftar programları ve teravih namazı sonrasında vatandaşlarla buluşma programlarına devam ediyor. Her gün İlkadım'ın farklı bir mahallesinde vatandaşlarla buluşan Başkan İhsan Kurnaz, belediye hizmetleri ve yapılan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirirken; vatandaşlardan gelen talepleri de dinleme fırsatı buluyor.

İlkadım Belediyesi'nin çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendiren Başkan İhsan Kurnaz, "Ramazan ayının gelmesi ile birlikte, ilçemizde ramazan ayı programlarımıza devam ediyoruz. Bu noktada, iftar sonrasında belirlediğimiz mahallelerde, program dahilinde teravih namazı sonrasında hemşehrilerimizle bir araya gelerek sohbet etme ve onları dinleme fırsatımız oluyor. Göreve geldikten sonra ilçemizin tamamını iki kez taradık. Yollarımızdaki, kaldırımlarımızdaki eksikleri giderdik, gidermeye de devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimizin ana arterlerinin tamamını yaptık. Asfalt üretim tesisimiz var, emisyon tesisimizi ve taş parke tesisimizi yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açacağız. Bu yıl kırsal mahallelerimiz de dahil olmak üzere ilçemizdeki tüm ara sokakları ulaşımda daha konforlu hale getireceğiz. İlçemiz için, hemşehrilerimiz için daha iyi hizmetler yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Hançerli Mahallesi'ndeki Abdullahpaşa Camii'nde kılınan teravih namazı sonrasında gerçekleşen sohbet programına; AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, partililer ve mahalle sakinleri katıldı. - SAMSUN