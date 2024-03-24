İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Vatandaşlarla Birlikteliğin Gücünü Vurguladı - Son Dakika
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Yerel

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Vatandaşlarla Birlikteliğin Gücünü Vurguladı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Vatandaşlarla Birlikteliğin Gücünü Vurguladı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, seçimlerden sonra da İlkadım'ı inşa etmeye devam edeceklerini belirterek, vatandaşlarla olan birlikteliğin en büyük güçleri olduğunu söyledi.

24.03.2024 14:33  Güncelleme: 14:44
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, en büyük güçlerinin vatandaşlar ile olan birlikteliği olduğunu belirterek, "Seçimlerden sonra da İlkadım'ı inşa etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

31 mart yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, üretken belediyecilik anlayışıyla örnek olmaya devam ediyor. Başkan Demirtaş, Kavak ilçesini temsil eden STK başkanları ve hemşerileriyle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında istişare edip fikir alışverişi yaptı.

"En büyük gücümüz birlikteliğimiz"

Burada açıklamalarda bulunan Başka Demirtaş, "Zorlu ve çileli bir yola birlikte çıktık. Bulunduğum her görevi layıkıyla yapmaya çalıştım. Devletin malına beytülmal gözüyle baktım. Herkesin iyi gününde de kötü gününde de yanlarında olmaya gayret gösterdim. Çok şükür vatandaşımızın yüreğinde de gönlünde de yer bulduk. Bizi bağırlarına bastılar. Yerel seçimlere sayılı günler kala bir kez daha aziz milletimizin huzuruna çıkacağız. Sizlerin coşkusu heyecanı birlik ve beraberliğimizi 31 mart zaferinin bir işareti olarak görüyorum. İşimiz ne kadar zor olursa olsun, önümüze hangi engeller çıkarsa çıksın, çekemeyenlerin fitneleri ne kadar sert olursa olsun, biz biliyoruz ve inanıyoruz ki; Rabbimin desteği ve sizlerin azmi ile her engeli aşacak güçteyiz. Adeta barut fıçısına benzeyen çok zor bir coğrafyada bin bir türlü sorun ve alçakça saldırılarla karşı karşıya olduğumuz bu hassas dönemde en büyük gücümüz birlikteliğimizdir. Birliğe ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, birleştirici olacağız. İlkadım'da yaşayan herkes bizim hemşerimizdir. Ben halkımızın sağ duyusuna güveniyorum. İlkadım'da hizmetlerin devamı için sizlerin kardeşinize destek vereceğinizi inanıyorum. İnşallah sizlerin de desteği ile 1 Nisan sabahı kaldığımız yerden İlkadım'ı inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan toplantıya Kavak Dernekler Federasyonu (KA-DEF) Başkanı Bayram Erişgin, Kavak Sanayici İş İnsanları Yöneticileri ve Akademisyenleri Derneği (KAVSİYAD) Başkanı Serdar Yerişkin, Kavak Genç Girişimciler Derneği (KGGD) Başkanı Adem Sekmenoğlu, İlkadım Kavaklılar Dernek Başkanı Levent Kaya, Atakum Kavaklılar Dernek Başkanı Erhan Çankaya, Canik Kavaklılar Derneği Başkanı Haluk Kurt, Yabancılar Pazarı Oda Başkanı Olcay İnanç, KA-DEF ve KAVSİYAD yönetim kurulu üyelerinin katılım sağladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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