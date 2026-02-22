Başkan Kurnaz: "Diyetisyenlerimiz, kadınlarımızın hizmetinde"

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Hanımeli Konağı'nda kadınlara özel online ve yüz yüze diyetisyen hizmetinin devam ettiğini söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından başlatılan ve kadınların daha sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için önemli bir faaliyet olan online ve yüz yüze diyetisyenlik hizmetinin devam ettiğini söyledi. Kadınların sosyal hayatta daha etkin ve güçlü rol oynamalarına katkı sağlayan Hanımeli Konağı'nda devam eden ve tamamen ücretsiz danışmanlık hizmeti Ramazan ayında da devam ediyor.

Kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması için başlatılan uygulamanın, yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Gencinden yaşlısına tüm kesimlere hitap eden sosyal bir belediye olarak özellikle kadınlara yönelik önemli işler yürütüyoruz. Bu noktada faaliyetlerine devam eden Hanımeli Konağı'nda kadınlarımızı için önemli bir faaliyet var. Belediyemizin diyetisyenleri, kadınlarımıza özel hem online hem de yüz yüze danışmanlık hizmeti sunuyor. Bu hizmeti de tamamen ücretsiz bir şekilde kadınlarımıza sunuyoruz. Kadınlarımızın daha sağlıklı ve bilinçli bir yaşam sürmelerine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu çalışma ile online ve yüz yüze seçenekleriyle de her kesime ulaşmayı amaçlıyoruz. Kadınların sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmesinin aile yapısına olumlu yansımaları var. Hayata geçirdiğimiz danışmanlık hizmetini, sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olarak görüyoruz. Sağlıklı bir yaşam ve beslenmesine dikkat etmek isteyen tüm hanım kardeşlerimizi bu önemli projenin parçası olmaya davet ediyorum" dedi. - SAMSUN