İlkadım Belediyesi, Samsun'da okul kantinlerinde hijyen ve ruhsat denetimi yaptı - Son Dakika
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İlkadım Belediyesi, Samsun'da okul kantinlerinde hijyen ve ruhsat denetimi yaptı

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İlkadım Belediyesi, Samsun\'da okul kantinlerinde hijyen ve ruhsat denetimi yaptı
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İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un İlkadım ilçesindeki okul kantinlerinde hijyen, son tüketim tarihi ve ruhsat denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli uyarılar yapıldı.

Samsun'un İlkadım Belediyesi, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla ilçedeki okulların kantinlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Halk sağlığı ve gıda güvenliğine önem veren İlkadım Belediyesi, ilçe genelinde denetimlerine devam ediyor. Denetimler kapsamında İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde hijyen, son tüketim tarihi ve ruhsat denetimi gerçekleştirdi. Öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli uyarılar yapıldı.

Halk sağlığını önceleyen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Zabıta ekiplerimizin ilçe genelindeki gıda ve hijyen denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda okullarda kantin denetimlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim almalarının yanı sıra sağlıklı gıdaya ulaşmaları da bizim için önemlidir. Bu noktada, okullarda sıklıkla kullanılan kantinlerde gıda ürünlerinin son tüketim tarihlerini, ürünlerin muhafaza şartlarını, hijyen kurallarını, iş yerlerinin genel temizlik durumunu ve kantinlerin yasal gerekliliklerini inceliyoruz. Öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçmek amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmalarla okul kantinlerinde gerekli sağlık ve hijyen şartlarının sağlanmasını hedefliyoruz. Çünkü öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Öğrencilerimizin sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçmek ve velilerimizin içini rahatlatmak için okullarımızda kantin denetimlerine kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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