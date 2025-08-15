İlkadım Belediyesi, Sındırgı\'daki Deprem İçin Seferber Oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, hasar tespit ve saha tarama çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla İlkadım Belediyesi ekipleri Sındırgı'ya gitti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalarda görev almak üzere alanında uzman 4 personel bölgeye gönderildi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, dayanışma kültürünün bu toprakların en büyük özelliği olduğunu belirtti. Kurnaz,, "Vatandaşımızın yaralarını en hızlı şekilde sarmak için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yürüttüğü hasar tespit çalışmalarına biz de katkı sağlıyoruz. Görevli personellerimiz, bölgedeki ekiplerle koordineli şekilde çalışarak en doğru tespitlerin yapılmasına yardımcı olacak" diye konuştu.

"En zor günleri omuz omuza aşacağız"

Başkan İhsan Kurnaz, deprem gibi afetlerin milletçe kenetlenmenin en büyük vesilesi olduğunu belirterek, "En zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatmaktan büyük gurur duyuyoruz. İlkadım Belediyesi olarak her zaman yardıma hazırız. Nerede bir ihtiyaç varsa orada olmak, hemşehrilerimizin acısını paylaşmak bizim en temel görevimizdir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun. Dayanışmamız, kardeşliğimiz ve yardımlaşmamız daima sürecek. Her zaman Milletimiz zor günleri el ele vererek aşmayı başarmıştır, biz de bu bilinçle üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN