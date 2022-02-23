İlkadım ve Atakum'dan sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika
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İlkadım ve Atakum'dan sokak hayvanlarına mama desteği

23.02.2022 00:57
İlkadım ve Atakum'dan sokak hayvanlarına mama desteği

Atakum Belediyesi ile İlkadım Belediyesi sokak hayvanları için besleme etkinliği düzenledi.

Atakum Belediyesi ile İlkadım Belediyesi sokak hayvanları için besleme etkinliği düzenledi. Her iki belediyenin sporcuları ile Samsunsporlu oyuncular ve Samsunspor taraftar grubu Şimşekler de patili dostlar için destek verdi.

İlkadım Belediyesi ve Atakum Belediyesi birlikteliğiyle İlkadım ilçesinde bulunan Mamur Dağı'nda sokak hayvanlarını besleme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkan Vekili Ayhan Ayvaz, Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Can Demir, Samsunsporlu futbolculardan Alp Tutar ve Recep Burak Yılmaz, Samsunspor Basket Kulübü'nden Burak Eşik, Ege Yaşar; Atakum Belediyespor futbolcularından Ayhan Kaya, Mikdat Haliloğlu, İlhami Işık, Caner Çolak, İlkadım Belediyesi basketbolcuları, taraftarlar, İlkadım Belediyesi ile Atakum Belediyesi Veterinerlik Servisi personeli, Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Samsun İl Temsilcisi Birol Benuğur katıldı.

İlkadım ilçesinde sayıları artan sahipsiz sokak hayvanları problemiyle ilgili çözüm yolu aradıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Burada Samsun'un tümüne hitap eden büyükşehir barınağı ve bakımevi var. Hayvanları, Ayvacık'tan, Bafra'dan, Alaçam'dan, Vezirköprü'den barınağa getiriyoruz diye getiriyorlar bizim yüksek bölgelere bırakıp gidiyorlar. Vatandaş da her gün telefon açıp 'Bir ton köpek var bizim sokaktan alın' diyor. Korkuyorlar, saldırı da oluyormuş zaman zaman. Çözüm olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte doğu yakasında Çarşamba, Terme, Ayvacık'ta bir bakım merkezi; Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, Yakakent'te bir merkez; bir tane de Kavak, Ladik, Vezirköprü'de olsun dedik. Bu yapılırsa, farklı küpe numaraları da verilirse herkes hayvanına sahip çıkmış olacak. Elbette bu zaman alacak. Prensipte böyle bir karar alındı. Harekete geçilmesi gerekiyor. Bugün burada Atakum Belediyesi ile birlikte 700 kilogram mama dağıttık. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Yoğunluk bizim bölgede olduğu için onlar da bize destek olmaya çalışıyor" dedi.

Aakum Belediyesi'nin elinden geldiğince İlkadım Belediyesi'ne destek olmaya çalıştığını belirten Atakum Belediye Başkan Vekili Ayhan Ayvaz ise şunları söyledi:

"Bu sadece Atakum, İlkadım ve Canik'in sorunu değil Samsunumuzun genel bir sıkıntısı. Bu sıkıntıda paydaşların birlikte bir şeyler yapabilmesi, yapılan faaliyetlerin amacına ulaşmasını sağlayacaktır. Biz de belediyemiz olarak İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'ın öncülüğünde böyle bir çalışmada bulunmaktan gurur duyuyoruz. Biz, Atakum Belediyesi olarak şu anda Orman İl Müdürlüğümüzle hayvan barınağı konusunda bir protokol anlaşması yapmak üzereyiz. Bu konudaki çalışmalarımız belediye olarak devam ediyor." - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlkadım ve Atakum'dan sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika


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