İlköğretim Haftası kutlama programı Edremit’te düzenlendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası Kutlama Programı gerçekleştirildi.

Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlenen program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen'in Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ramazan Esmen günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaptı.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okunurken, halk oyunları gösterileri de izleyicilere sunuldu.

İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen programa Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Belediye Başkan Yardıcıları, Kurum Müdür ve amirleriyle öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.