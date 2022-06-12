İlkokul öğrencilerine bin 222 adet kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı - Son Dakika
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İlkokul öğrencilerine bin 222 adet kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı

12.06.2022 10:33
İlkokul öğrencilerine bin 222 adet kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı

Eskişehir 222 Motosiklet Derneği tarafından ilköğretim okulundaki öğrenciler için bin 222 adet kitap ve kırtasiye malzemesi desteği sağlandı.

Eskişehir 222 Motosiklet Derneği tarafından ilköğretim okulundaki öğrenciler için bin 222 adet kitap ve kırtasiye malzemesi desteği sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) köy okullarında "Kütüphane Okul Kalmasın" projesi çerçevesinde, Eskişehir 222 Motosiklet Derneği tarafından çalışma yapıldı. Düzenlenen faaliyette Çukurhisar İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilere bin 222 adet kitap ve kırtasiye dağıtıldı. Etkinlik hakkında konuşan Eskişehir 222 Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler, "MEB bakanlığının köy okullarını kütüphanesiz okul kalmasın projesi çerçevesinde derneğimiz olarak katkıda bulunarak simgemiz olan 222 sayısının yanına 1 ekleyerek, bin 222 adet kitap ve kırtasiye malzemelerini Çukurhisar İlköğretim Okulu'na teslim ettik. Çocukların yazın okuma kitapsız kalmamasını sağlayarak onların mutluğuna ortak olduk" dedi. - ESKİŞEHİR

İlkokul öğrencilerine bin 222 adet kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı
İlkokul öğrencilerine bin 222 adet kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı
İlkokul öğrencilerine bin 222 adet kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı
İlkokul öğrencilerine bin 222 adet kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı

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Kaynak: İHA

Çukurhisar, Motosiklet, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlkokul öğrencilerine bin 222 adet kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı - Son Dakika

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