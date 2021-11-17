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İlkokul öğrencisi hayali olarak resmettiği Kapadokya'yı gezdi - Son Dakika

İlkokul öğrencisi hayali olarak resmettiği Kapadokya'yı gezdi

17.11.2021 12:29

İlkokul öğrencisi hayali olarak resmettiği Kapadokya'yı gezdi Van'ın Özalp içesindeki Eski Emek Mezrası İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Eda Nur Kavut hayali olarak resmettiği Kapadokya bölgesini gezdi.

İlkokul öğrencisi hayali olarak resmettiği Kapadokya'yı gezdi

NEVŞEHİR - Van'ın Özalp içesindeki Eski Emek Mezrası İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Eda Nur Kavut hayali olarak resmettiği Kapadokya bölgesini gezdi.

3. Sınıf öğretmeni Zülfiye Altunbaş görsel sanatlar dersinde öğrencilerinden hayallerini resmetmelerini istedi. Öğrencilerin çoğu birbirine yakın hayaller kurarken, Eda Nur Kavut ise resim defterine Kapadokya'yı resmetti. Eda Nur'un diğer öğrencilerden farlı hayal kurduğunu gören Öğretmeni Zülfiye Altunbaş, Eda Nur Kavut'un bu hayalini sosyal medyada yayınladı ve resmi Kültür ve Turizm Bakanlığına E-Mail olarak gönderdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van'ın Özalp ilçesindeki Eski Emek Mezrası İlkokulu öğrencilerinin 'Kapadokya' hayalini gerçeğe dönüştürmek için Kapadokya Alan Başkanlığı ile iletişime geçti ve öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte Kapadokya'ya davet edildi. Düzenlenen organizasyonla 9 öğrenci ile birlikte Okul Müdürü Mehmet Fatih Balkan ve Sınıf öğretmeni Zülfiye Altunbaş Kapadokya'ya geldi. Bölgede ilk olarak sıcak hava balonuna binen öğrenciler, daha sonra Göreme Açık Hava Müzesi, at çiftliği, çanak atölyesi ve Kaymaklı yer altı şehrini gezdi. Sınıf öğretmeni Zülfiye Altunbaş, yaptığı açıklamada, Eda Nur'un hayalinin kendisini etkilediğini belirtti. Eda Nur'un fotoğrafını sosyal medyada paylaştığını söyleyen Altunbaş, "Kültür ve Turizm Bakanlığını etiketleyerek Twitter da paylaştım ve Kültür ve Turizm Bakanlığına da E-Mail attım. Kısa sürede bize geri dönüş yaptılar. Kapadokya Alan Başkanlığı da bizi misafir ediyor. Küçük Eda Nur'un hayalini gerçekleştirmiş oldu. Bu sayede sınıf arkadaşları ve öğretmenleri de Kapadokya bölgesini gezme fırsatı buldu" diye konuştu.

Eski Emek Mezrası İlkokulu Müdürü Mehmet Fatih Balkan da; " Balona bindik, bölgeyi gezdik, ata bindik, müzeyi gezdik, daha da devam ediyor program. Bu organizasyonda Kapadokya'yı hayal eden öğrencimiz kadar, bu hayali gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Resmi çizen Eda Nur Kavut da; "Kapadokya'yı gezmeyi çok istiyordum. Çizdiğim resmi öğretmenime gösterdim. Öğretmenim de çok beğendi. Şimdi Kapadokya'dayız. Burada en çok atları sevdim" ifadesini kullandı. Öğrencilerden Aleyna Yıldırım da arkadaşının çizdiği resim sayesinde Kapadokya'ya geldiklerini söyledi.

Öğrenciler gezdikleri her yerde bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlkokul öğrencisi hayali olarak resmettiği Kapadokya'yı gezdi
İlkokul öğrencisi hayali olarak resmettiği Kapadokya'yı gezdi
İlkokul öğrencisi hayali olarak resmettiği Kapadokya'yı gezdi
İlkokul öğrencisi hayali olarak resmettiği Kapadokya'yı gezdi

Kapadokya, Turizm, Özalp, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlkokul öğrencisi hayali olarak resmettiği Kapadokya'yı gezdi - Son Dakika


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