İlter Sağırsoy, Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Başkanlığına Atandı

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Yönetim Kurulu kararıyla, deneyimli gazeteci İlter Sağırsoy, Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Türkiye Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak atandı.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Ali Hızar yaptığı açıklamada, "Deneyim ve birikimine saygı duyduğumuz dostumuz ve kendisi de, Avrupa ya çalışmaya ilk gelen büyüklerimizin çocuğu olarak aramızdan biri olan gazeteci İlter Sağırsoy'u birliğimizin Türkiye Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak atadık. Bu görevi layıkıyla yapacağı ve gücümüze güç katacağına inanıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

İlter Sağırsoy da bu görevlendirme sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Ben de 1960'lı yılların başında Almanya'ya ilk giden ve yaklaşık 30-35 sene Almanya da çalışan bir babanın evladı yani onlardan biri olarak, bu göreve atanmış olmaktan manen ayrıca bir mutluluk duymaktayım. Avrupa'nın patronlar kulübü olarak bilinen bu muhteşem yapının bir neferi olarak Türkiye'de bu büyük yapıyı elimden geldiği kadar layıkıyla temsil etmeye çalışacağım. Özellikle bana güvenerek bu göreve tayin edilmemde öncü olan ve Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Genel Başkanı iş insanı sayın Ali Hızar beyefendiye de çok teşekkür ederim" dedi.

Kayseri'nin sesini Avrupa'da, Avrupa'daki bu büyük gücün maddi ve manevi birikimlerini de uygun yatırım ve projelerle Kayseri'de değerlendirmeyi hedefleyen Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hızar ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin yakın zamanda Kayseri'ye gelerek, önemli projelere ilişkin görüşme ve açıklamalar yapması bekleniyor. - KAYSERİ