İmam Aydın'dan Örnek Davranış

26.05.2026 18:09
Kütahya'da imam Selahattin Aydın, bayram öncesi öğrencileriyle köyde temizlik yaptı.

Hisarcık ilçesine bağlı Kutlubeyler köyünde görev yapan imam hatip Selahattin Aydın, Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği örnek davranışla takdir topladı.

Sadece dini görevleriyle değil, hayata geçirdiği sosyal projelerle de köy halkının sevgisini kazanan imam Aydın, bu kez öğrencileriyle birlikte köy içinde temizlik çalışması yaptı.

Eline aldığı tırpanla köy içerisindeki otları biçen Selahattin Aydın'a, Kur'an kursunda eğitim gören çocuklar da destek verdi. Ellerinde süpürge ve el arabalarıyla çalışmalara katılan çocuklar, bayram öncesinde köyün temizlenmesine katkı sağladı.

Görev yaptığı camide çocuklara yönelik düzenlediği ikramlar ve eğitici etkinliklerin yanı sıra, Ramazan ayında kurduğu iftar sofraları ve Kurban Bayramı dönemindeki yardımlaşma faaliyetleriyle dikkat çeken imam Aydın'ın bu davranışı, köy halkı tarafından takdirle karşılandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

